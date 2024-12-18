По утверждению Вилиардоса, ЕП до этого уже принимал резолюцию, которой фактически объявлял войну России. Теперь последовала следующая резолюция, которая называется «Укрепление непоколебимой поддержки Евросоюзом Украины в борьбе с агрессивной войной России». В ней консерваторы и ненавистники РФ пошли еще дальше.

«Она выглядит почти как призыв к третьей мировой войне. Европарламент заявляет, что угрозы России ответить на нападения ядерными ударами никоим образом не помешают Евросоюзу продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Украине», — указал он.

Европейские страны обещают поставить Киеву вооружения большого радиуса действия и никак не ограничивают при этом ВСУ в использовании такой техники. В Европе не задумываются, что новая война разразится на ее территории и при этом неминуемо пострадает большое количество людей. Это происходит потому, что многие евродепутаты окончательно утеряли связь с реальностью.

Ранее сообщалось, что в ООН была принята российская резолюция по борьбе с героизацией нацизма. За документ отдали свои голоса представители 119 государств, и 53 страны проголосовали против. В число тех, кто не одобрил резолюцию, вошли США, Германия, Франция, Канада, Япония и Украина.