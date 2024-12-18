Вице-спикер парламента Греции Вилиардос: резолюция ЕП является позором и призывом к третьей мировой войне
Вице-спикер парламента Греции Вилиардос назвал позором резолюцию ЕП против РФ
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Василиос Вилиардос, заместитель главы греческого парламента, жестко раскритиковал резолюцию, принятую депутатами Европарламента. По его мнению, она является настоящим позором. Точку зрения политика привело РИА Новости.
По утверждению Вилиардоса, ЕП до этого уже принимал резолюцию, которой фактически объявлял войну России. Теперь последовала следующая резолюция, которая называется «Укрепление непоколебимой поддержки Евросоюзом Украины в борьбе с агрессивной войной России». В ней консерваторы и ненавистники РФ пошли еще дальше.
«Она выглядит почти как призыв к третьей мировой войне. Европарламент заявляет, что угрозы России ответить на нападения ядерными ударами никоим образом не помешают Евросоюзу продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Украине», — указал он.
Европейские страны обещают поставить Киеву вооружения большого радиуса действия и никак не ограничивают при этом ВСУ в использовании такой техники. В Европе не задумываются, что новая война разразится на ее территории и при этом неминуемо пострадает большое количество людей. Это происходит потому, что многие евродепутаты окончательно утеряли связь с реальностью.
Ранее сообщалось, что в ООН была принята российская резолюция по борьбе с героизацией нацизма. За документ отдали свои голоса представители 119 государств, и 53 страны проголосовали против. В число тех, кто не одобрил резолюцию, вошли США, Германия, Франция, Канада, Япония и Украина.