Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции на пропалестинской акции в Стокгольме

Шведская экоактивистка Гретта Тунберг не повиновалась полиции во время пропалестинской акции в Стокгольме, сообщила газета Expressen. Отмечается, что ей уже представили соответствующие обвинения.

В мае 2024 года Тунберг участвовала в протестной акции, которая проходила у Королевского технологического института. По данным правоохранительных органов, мероприятие не было согласовано с ними. На пикете собрались десятки протестующих, но почти все они были задержаны полицией.

В итоговой сводке отмечалось, что семерым участникам, включая Тунберг, выдвинули обвинения из-за их поведения. Очевидцы сообщили, что климатическая активистка громко выступала и не подчинялась требованиям полицейских.

Грета Тунберг известна своим активным участием в протестных акциях не только в Швеции, но и за ее пределами. В ноябре 2024 года она присоединилась к грузинской оппозиции в Тбилиси, а в октябре того же года была задержана в Брюсселе за неповиновение властям.

Кроме того, в сентябре Тунберг оказалась в центре внимания после задержания в Копенгагене, а в июле ее увели с демонстрации в Гааге.

Ранее SVT сообщило, что в Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана.