В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана прямо во время эфира в TikTok

38-летнего организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику нашли мертвым с огнестрельными ранениями в шведском городе Скдертелье, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию от телеканала SVT.

В четверг, 30 января, Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор по статье о возбуждении ненависти по национальному признаку в отношении Момики. В связи с убийством мужчины, который значится как «один из подозреваемых» по указанной статье, суд был вынужден отложить оглашение приговора.

На данный момент полиция никак не прокомментировала инцидент и не подтвердила личность убитого, однако известно, что по подозрению в убийстве задержано несколько подозреваемых. Отмечается, что территория вокруг места преступления оцеплена.

По информации Mash, во время убийства Момика вел прямой эфир в соцсети TikTok. Это утверждают его подписчики.

Момика эмигрировал из Ирака в Швецию в 2018 году и получил три года вида на жительство в 2021 году. В 2024 году он продлил его еще на год. Во время своего пребывания в стране он стал фигурантом громких акций, в результате которых четыре раза сжег Коран.

Первая протестная акция была проведена на площади в центре Стокгольма в июне 2023 года. Тогда этот инцидент вызвал возмущение со стороны мусульманских стран и террористических организаций, которые назвали Швецию приоритетной целью. После этих событий уровень террористической угрозы в стране был повышен до четырех баллов из пяти.

Ранее SVT сообщило, что неизвестный пытался въехать на территорию посольства РФ в Стокгольме.