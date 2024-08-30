Грибов снят с должности замминистра просвещения
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Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра просвещения Дениса Грибова по собственному желанию, сообщил ТАСС.
Распоряжение Мишустина об освобождении от должности замминистра просвещения Грибова опубликовано на официальном портале правовой информации.
Экс-замглавы министерства просвещения занимал свой пост с 2020 года.
Ранее сообщалось, что Мишустин провел кадровые перестановки в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (Росжелдоре).