Мишустин сменил руководителя Росжелдора

Руководитель агентства Алексей Дружинин освобожден от должности по собственной просьбе. Его место займет Александр Сахаров из РЖД.

В РЖД Сахаров возглавлял департамент управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура».

Новому главе агентства 45 лет. Сахаров получил образование в Уральском государственном университете путей сообщения, где получил дипломы инженера путей сообщения по организации и управлению и экономиста-менеджера. Вся его карьера прошла на различных должностях в ж/д-транспорте.

Ранее Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя ФАС Петра Иванова.