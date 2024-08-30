Мишустин сменил руководителя Росжелдора
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин произвел кадровые перестановки в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (Росжелдоре), сообщили в пресс-службе правительства.
Руководитель агентства Алексей Дружинин освобожден от должности по собственной просьбе. Его место займет Александр Сахаров из РЖД.
В РЖД Сахаров возглавлял департамент управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура».
Новому главе агентства 45 лет. Сахаров получил образование в Уральском государственном университете путей сообщения, где получил дипломы инженера путей сообщения по организации и управлению и экономиста-менеджера. Вся его карьера прошла на различных должностях в ж/д-транспорте.
Ранее Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя ФАС Петра Иванова.