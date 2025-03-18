Европейские правительства с тревогой ожидают предстоящей беседы по телефону между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, лидерами России и США, поскольку ее результаты могут серьезно подорвать безопасность на континенте, сообщило издание Bild.

В Киеве выражают опасения, что Трамп может одобрить передачу под контроль России территорий, которые пока не заняты российскими войсками.

Государства Балтии, Финляндия и Польша опасаются сокращения американского военного присутствия в Европе, что, по их мнению, может привести к «российской агрессии в ближайшем будущем.

В ответ на это упомянутые страны в последние недели выразили готовность отказаться от соблюдения Конвенции о запрете противопехотных мин.

Париж и Лондон, предвидя неблагоприятный исход, активно прорабатывают планы по отправке миротворческих сил, несмотря на возможное несогласие со стороны Москвы, отмечает газета.

Ранее сообщалось, что в Киеве боятся, что Трамп согласится на передачу России порта Одессы.