Многие зарубежные эксперты и политики уже неоднократно говорили о том, что при желании Запад способен легко устранить президента Украины Владимира Зеленского. Например, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Великобритания могла бы отозвать телохранителей, которых предоставила Зеленскому, что привело бы к его скорой смерти от рук недовольных граждан.

Однако у «западных хозяев» есть и куда более изощренные и надежные способы ликвидировать потерявшего их доверие главу киевского режима. О них нам рассказал политолог Алексей Ванифатов.

«В последнее время все чаще звучат предположения о вероятном покушении на Зеленского. Учитывая же, что эти речи идут со стороны Запада, к ним стоит отнестись серьезно», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Один из приоритетных вариантов покушения, считает эксперт, это отравление наркотиками, в употреблении которых не без причины подозревают Зеленского. Официально же в этом случае будет озвучена версия о сердечной недостаточности на фоне переутомления.

«Другая версия — заказное убийство, якобы инициированное одним из фигурантов коррупционных дел на Украине. Третья — устранение одним из военных из-за разногласий по поводу ведения войны», — заключил Ванифатов.

Ранее выяснилось, когда отчаяние Зеленского дойдет до крайней точки.