«Громко нигде не называйте»: Матвиенко пошутила над замглавы Минздрава Владимиром Зеленским

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко пошутила над фамилией заместителя министра здравоохранения Владимира Зеленского, предложив ему не произносить ее слишком громко.

Эта шутка прозвучала во время трансляции на телеканале верхней палаты парламента «Вместе.РФ», где Зеленский присутствовал на правительственном часе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Матвиенко отметила, что Владимир Анатольевич Зеленский действительно «первый заместитель» министра, но с фамилией ему, по ее словам, не очень повезло. В ответ на это, она посоветовала ему сохранять осторожность при упоминании своей фамилии в публичных выступлениях.

Ранее Валентина Матвиенко призвала воздержаться от завышенных ожиданий по итогам выборов в США. По ее мнению, резких изменений в шагах Вашингтона ожидать не стоит, хотя Россия нацелена на сотрудничество с новым руководством Штатов.