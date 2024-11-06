Матвиенко призвала воздержаться от завышенных ожиданий по итогам выборов в США

Россия настроена на сотрудничество и диалог с новым американским руководством, включая обсуждение вопросов глобальной безопасности, но, по словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, не следует ожидать резких изменений в политике Вашингтона, передал «Интерфакс».

«Я думаю, не должно быть завышенных ожиданий. Мне кажется, что политика США резко не поменяется. По крайней мере, сегодня не так много оснований об этом думать», — сказала Матвиенко журналистам, комментируя предварительные итоги выборов в США.

Она выразила надежду, что «все активные русофобы», причастные к негативной политике по отношению к России, покинут команду Белого дома. Матвиенко отметила, что Кремль открыт для обсуждения глобальных вопросов безопасности, а не только безопасности отдельных стран.

Кроме того, она подчеркнула, что Москва будет следить за действиями и политикой администрации Дональда Трампа, который, согласно предварительным результатам, одержал победу на выборах.

По ее словам, Россия «активно развивает отношения с подавляющим большинством стран мира», в том числе через БРИКС, поэтому результаты выборов в США не имеют для Москвы «существенного, принципиального» значения.

Ранее сообщалось, что крупнейшие СМИ США отдали победу в президентских выборах Трампу.