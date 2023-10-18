«Громы и молнии» или двойные стандарты: смысл неудобных вопросов Израилю от Байдена раскрыт

Безжалостный удар по больнице в Газе, в котором подозревают ЦАХАЛ, возмутил мировую общественность. В ряде стран прошли митинги в поддержку Палестины, после чего президент США Джо Байден заявил, что задаст неудобные вопросы израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.

Искренность намерений Вашингтона вызывает сомнения, ведь именно он поставляет Тель-Авиву оружие для подобного рода атак. Не исключено, что Байден со своим высказыванием преследовал иные цели — о них нам рассказал политолог Денис Денисов, отметив, что бояться Израилю нечего.

«Конъюнктура подразумевает, что реакция должна быть. И, естественно, реакция негативная. Собственно, вот и свидетельство этому — заявление президента США. Здесь мы в очередной раз наблюдаем политику двойных стандартов. Одно дело — отношение к союзникам, другое — к противникам и нейтральным сторонам. Если бы подобное совершила страна-противник Вашингтона, например, Северная Корея или Иран, мы увидели бы «громы и молнии» от Госдепа и Байдена», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С Израилем, добавил эксперт, ситуация иная. Причем совершенно аналогичный подход используется странами коллективного Запада в конфликте на Украине. В последние полтора года «олицетворением зла» выставляется Россия. Ее критикуют по любому поводу, а Киеву сходят с рук жестокие и бесчеловечные преступления. Поэтому слова Байдена — не угроза, а лишь формальность.

«Ничего сверхнового — традиционное лицемерие, традиционная двойная мораль или ее отсутствие как таковой. В этом отношении для Израиля ничего не изменится стратегически, а то, что будет существовать такой информационный фон, ни для кого не критично — ни для Тель-Авива, ни для Вашингтона. Ситуация никак не повлияет на реальную поддержку и политику тех же стран Европы или самих американцев», — заключил Денисов.

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