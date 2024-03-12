Гросси заявил, что персонал Запорожской АЭС справляется с работой

Глава Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что персонал Запорожской атомной электростанции справляется (ЗАЭС) со своей работой. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters .

«Ситуация в долгосрочной перспективе не является устойчивой. В то же время в нынешнем положении в режиме остановки присутствующий персонал может выполнять работу», — сказал Гросси.

В феврале глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС. После его визита директор станции Юрий Черничук заявил, что Гросси был удовлетворен техническим состоянием объекта и квалификацией сотрудников.

ЗАЭС расположена в городе Энергодаре (ДНР). ВС РФ освободили его практически сразу после начала специальной военной операции на Украине. Киевский режим продолжается устраивать различные провокации на АЭС. В частности, ВСУ регулярно запускают в сторону станции беспилотники.

6 марта президент России Владимир Путин провел встречу с Гросси в Сочи. Стороны обсудили обстановку на станции, ее работу и обеспечение безопасности.