Грунт с «Фукусимы-1» появился на территории канцелярии премьер-министра Японии

В Японии власти доставили два кубометра радиоактивного грунта с территории атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» прямо на участок перед канцелярией премьер-министра, передает телеканал NHK.

Этот грунт, содержащий радиоактивные элементы в концентрации 6400 беккерелей на килограмм, планируют использовать для цветочных клумб в рамках двухдневного эксперимента, который стартует 19 июля.

Это уже не первая попытка японских властей продемонстрировать возможность повторного использования дезактивированного грунта. Предыдущие инициативы проваливались из-за резкого неприятия со стороны местного населения.

В настоящее время во временном хранилище близ АЭС накоплено около 14 миллионов кубометров загрязненной почвы, собранной в ходе работ по очистке префектуры Фукусима.

Правительство Японии поставило амбициозную задачу — полностью утилизировать этот радиоактивный грунт за пределами префектуры к марту 2045 года.

Нынешний эксперимент с высадкой растений в зараженную почву у здания правительства призван, по замыслу организаторов, продемонстрировать безопасность подобных практик. Однако экологи и местные жители выражают серьезные опасения, указывая на потенциальные риски для здоровья и окружающей среды.

Ранее сообщалось, что ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС.