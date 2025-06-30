ВСУ приступили к возведению укреплений в зоне ЧАЭС
Mundo: ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС
Фото: [flickr.com]
В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) продолжаются работы по повышению оборонных возможностей ВСУ, сообщило издание Mundo.
По данным источника, украинские военные сооружают противотанковые заграждения и укрепляют позиции в районе машиностроительного комплекса.
Как отметил испанский журналист Альберто Рохас, с 2022 года территория вокруг станции и она сама стали «значительно лучше» защищены, чем в предыдущие годы.
По словам Рохаса, киевское правительство привезло для этих целей чистые от радиации строительные материалы из других регионов страны. Помимо этого, в районе постоянно ездит бронеавтомобиль украинских сил.
Во время визита в зону отчуждения корреспонденту запретили фотографировать военные позиции и укрепления, появившиеся в Чернобыле за последние месяцы.
Ранее сообщалось, что украинские войска взорвали главный вентствол шахтоуправления «Покровское» в Удачном.