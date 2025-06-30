В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) продолжаются работы по повышению оборонных возможностей ВСУ, сообщило издание Mundo.

По данным источника, украинские военные сооружают противотанковые заграждения и укрепляют позиции в районе машиностроительного комплекса.

Как отметил испанский журналист Альберто Рохас, с 2022 года территория вокруг станции и она сама стали «значительно лучше» защищены, чем в предыдущие годы.

По словам Рохаса, киевское правительство привезло для этих целей чистые от радиации строительные материалы из других регионов страны. Помимо этого, в районе постоянно ездит бронеавтомобиль украинских сил.

Во время визита в зону отчуждения корреспонденту запретили фотографировать военные позиции и укрепления, появившиеся в Чернобыле за последние месяцы.

Ранее сообщалось, что украинские войска взорвали главный вентствол шахтоуправления «Покровское» в Удачном.