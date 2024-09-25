Трамп не встретится с Зеленским в ходе его визита в США

Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию на выборах президента США, не намерен встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его приезда на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, как сообщило Associated Press (AP).

Пресс-секретарь из предвыборного штаба Трампа сообщил агентству, что встреча между ним и Зеленским не запланирована.

Ранее представители Украины утверждали, что в программе президента значилась встреча с Трампом.

Также источник из окружения бывшего президента США указывал, что обе стороны выражали желание встретиться, однако конкретная дата не была установлена.

Помимо этого, кандидат на пост президента США от республиканцев называет Зеленского «лучшим торговцем в истории» и считает, что украинский лидер предпочитает победу демократов, чтобы продолжать получать поддержку.

Ранее сообщалось, что сенатор Пушков считает, что Вашингтон не заинтересован в расследовании покушения на Трампа.