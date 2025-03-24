Группа сенаторов США призвала передать Украине замороженные российские активы

Целая группа сенаторов Соединенных Штатов подписали письмо к госсекретарю Рубио, в котором они требуют от Белого дома передать замороженные российские активы Киеву. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации издания, инициативу по передаче активов РФ Украине поддержали сразу несколько сенаторов как от Демократической, так и Республиканской партий. По их мнению, Америке не стоит ограничиваться отправкой Киеву процентов от замороженных в США российских активов.

«Группа сенаторов США настаивает на том, чтобы администрация президента Дональда Трампа передала и подтолкнула союзников к передаче более 300 миллиардов долларов из российских активов на помощь Украине», — указали журналисты.

Таким образом политики хотят добиться от администрации Трампа, чтобы та стала использовать активы РФ как средство давления на Москву.

Ранее Трампа обвинили в США в том, что он только для виду проводит мирные переговоры на Украине. На самом деле он пытается затянуть украинский конфликт, так считает аналитик Берлетик. По его мнению, администрация Трампа просто старается лишить Россию преимущества, а также затормозить любой серьезный исход в ее сторону.