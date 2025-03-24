Белый дом планирует затянуть украинский конфликт на длительный срок, а мирные переговоры ведутся только для вида. Такое заявление в социальной сети Х сделал американский аналитик и бывший морской пехотинец Брайан Берлетик.

По его утверждению, Трамп использует мирные переговоры в собственных целях. Он хочет лишить преимущества Россию.

«Администрация Трампа решила не только продолжить войну, но и использует переговоры, чтобы затормозить любой серьезный исход в пользу России», — указал он.

Берлетик также высказал мнение, что Вашингтон не в состоянии выступать посредником в переговорах о мире, так как сам является стороной конфликта. Все переговоры, как считает эксперт, ведутся для вида, а также для выигрыша времени, с целью одержать в итоге победу над РФ.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готов подписать все условия о капитуляции страны, которые предложит Трамп. Он якобы сосредоточился вместе со своим окружением исключительно на получении собственных гарантий безопасности.