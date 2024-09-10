Группа The White Stripes подала иск против Дональда Трампа

Музыкальная группа The White Stripes подала судебный иск против Дональда Трампа, представляющего республиканцев на президентских выборах в США, за использование их композиции во время его предвыборной кампании, сообщил журнал Rolling Stone.

Согласно предоставленной информации, ключевым элементом иска в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка является песня Seven Nation Army. Истцы Джек Уайт и Мег Уайт обвиняют Трампа в «возмутительном присвоении» хита группы.

Особенно его узнаваемого вступительного риффа, который был использован в видеоролике кампании, где кандидат поднимается на борт самолета, направляющегося в штаты Мичиган и Висконсин.

В иске говорится, что этот ролик был размещен в социальных сетях для того, чтобы вдохновить предвыборную кампанию энергией и привлечь финансовые средства.

При этом истцы утверждают, что Трамп не запрашивал разрешения на использование этой песни, что является нарушением авторских прав группы.

Ответчиками по делу выступают сам Трамп, его избирательный штаб и официальный представитель Марго Мартин. В понедельник, 9 сентября, Джек Уайт опубликовал часть судебного документа на своей странице в социальной сети, снабдив пост подписью «эта машина судит фашистов».

Ранее сообщалось, что Трамп готовится к дебатам с Харрис.