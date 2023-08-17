«Группировки ВСУ понесут критические потери»: как изменится ситуация в зоне СВО осенью

Контрнаступление Украины длится уже несколько недель. Политолог Вадим Сипров рассказал, как изменится ситуация на передовой осенью.

По мнению эксперта, ВСУ перейдут к обороне по всей линии боевого соприкосновения в Запорожье.

«Характер боевых действий дает основание прогнозировать, что к сентябрю последние резервы из состава группировки ВСУ понесут критические потери. Ресурсов для наступления просто не останется», — рассказал Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политолог не исключает, что к середине сентября украинские войска оставят и некоторые территории, над которыми они установили контроль. По его словам, на спад пойдет и активность в районе Артемовска.

«На северном участке фронта ВС РФ продолжат медленно, но верно продавливать оборону противника. Процесс возвращения контроля над территориями, которые были оставлены прошлой осенью, не остановится», — поделился своим мнением собеседник издания.

Также Сипров уделил внимание и приграничным регионам.

«Обстрелы и вылазки диверсионно-разведывательных групп продолжатся. Это будет попыткой отомстить за провалы летней кампании. В то же время ресурсы Киева снизятся до критического уровня», — рассказал эксперт.

При этом политолог отметил, что спрогнозировать дальнейшее развитие боевых действий можно будет ближе к середине осени.

Ранее специалист рассуждал о том, какие есть перспективы у контрнаступления Украины.