В ближайшей перспективе Грузия собирается вернуть под свой контроль ставшими независимыми в 2008 году Абхазию и Южную Осетию, считая эти территории своими, написал в соцсети X (Twitter) премьер страны Ираклий Кобахидзе.

По его словам, это произойдет не позднее 2030 года. Кобахидзе подчеркнул, что только с Абхазией и Южной Осетией Грузия сможет по праву стать полноценным независимым государством.

«Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году», — подчеркнул он.

Кобахидзе также поздравил всех грузинских граждан с Днем независимости, отмечаемым сегодня в стране. В заключении премьер пообещал, что в 2030 году Грузия должна стать полноправным членом Евросоюза.

Ранее политолог Ибрагимов не исключил вероятность скорого объявления импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили.