В подмосковном Климовске задержали россиянина за финансирование ВСУ

ФСБ задержала в подмосковном Климовске россиянина, обвиняемого в финансировании ВСУ, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что задержанный не только переводил денежные средства на поддержку ВСУ, но и активно готовился к выезду на территорию Украины для личного участия в боевых действиях против российских ВС.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье УК РФ. Задержание стало частью системной работы ФСБ по пресечению деятельности лиц, оказывающих материальную и организационную поддержку украинским военным формированиям.

Ранее сообщалось, что житель Воронежа участвовал в финансировании ВСУ. По информации ФСБ, россиянин переводил на счета украинских боевиков криптовалюта. Момент задержания преступника попал не видео.