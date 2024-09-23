Грузинские власти впервые за 16 лет сделали заявление, намекающее на дружбу с Москвой. В этом случае заявление основателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили можно расценивать как скрытое противостояние американской гегемонии. По словам политолога Елены Пономаревой, дружба между Россией и Грузией восстановится, но только после победы в российской армии спецоперации. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что также возобновление дружбы произойдет в условиях многополярного мира, формирующегося посредством ШОС и БРИКС.

По мнению эксперта, рассчитывать на скорый процесс пока не приходится.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе хотят приостановить безвизовый режим с Грузией.