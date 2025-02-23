Грузия сделала заявление об открытии второго фронта против России
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Власти Грузии смогли не допустить возникновения «второго военного фронта» в стране против России, несмотря на попытки противников, сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди».
Кобахидзе неоднократно подчёркивал, что в случае прихода к власти партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Грузия могла бы оказаться втянутой в военный конфликт. По его словам, эта партия стремится создать «второй фронт» против соседней страны.
«Правительство Грузии сделало все, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии. Были прямые требования, призывы, прямая координация с радикальной оппозицией, но сценарий 1921 года в Грузии не повторился, и это заслуга грузинского правительства», — заявил премьер журналистам.
Кобахидзе отметил, что это достижение нынешнего правительства Грузии.
Ранее премьер Грузии Кобахидзе обвинил Запад в развязывании конфликта на Украине.