Премьер Грузии назвал виновных в конфликте на Украине

Западные страны ничего не делают для прекращения военных действий на Украине, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью еженедельному журналу Die Weltwoche.

Также политик упрекнул Запад в допущении войны, ведь все страны Запада поставляли Украине вооружение.

«Все надо было сделать, чтобы избежать войны, чтобы этой войны не произошло, однако сейчас мы видим разрушенную страну, дружественную страну и очень переживаем», — заявил Кобахидзе.

Он признался, что до сих пор верит в существование определенных неформальных сил, имеющих огромное влияние на официальные структуры тех или иных стран. Возможно, именно эти силы и спровоцировали вооруженный конфликт на Украине, считает Кобахидзе.

Ранее сообщалось о том, что правительство Грузии приняло решение об отзыве своей делегации из ПАСЕ.