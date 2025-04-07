Грузия собралась вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав страны

Абхазия и Южная Осетия могут вновь стать частью Грузии. Это возможно, если жители Грузии будут достаточно терпеливы, заявил Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии, в эфире телеканала Imedi.

Напомним, В августе 2008 года между Грузией и Южной Осетией произошёл вооружённый конфликт. Грузинские военные попытались установить контроль над Цхинвалом. В ответ на это Россия 8 августа ввела свои войска, чтобы защитить российских граждан и миротворцев. 26 августа 2008 года Москвы официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами и установила с ними дипломатические отношения.

Как заявил Кобахидзе, он уверен в реальности достижения планов по возвращению в состав Грузии мятежных регионов.

«Восстановление территориальной целостности [Грузии], я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике. Решение этого вопроса, конечно же, будет зависеть от разных факторов, однако при терпении и правильной политике все возможно», — пояснил Кобахидзе.

Ранее сообщалось, что избранный президент Абхазии Бадра Гунба обозначил укрепление отношений с Российской Федерацией как приоритетную задачу своей администрации. По его оценке, в последние годы наблюдалось ослабление взаимодействия между странами, что требует немедленных корректирующих мер.