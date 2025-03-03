Новый президент Абхазии призвал наращивать уровень взаимодействия с Россией

Бадра Гунба планирует активизировать сотрудничество с Россией по ключевым направлениям после периода снижения взаимодействия. Об этом пишет ТАСС.

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба обозначил укрепление отношений с Российской Федерацией как приоритетную задачу своей администрации. По его оценке, в последние годы наблюдалось ослабление взаимодействия между странами, что требует немедленных корректирующих мер.

Гунба подчеркнул, что сотрудничество с Россией является ключевым вектором внешней политики Абхазии. Несмотря на наличие более 200 соглашений, подписанных между странами с 2008 года, уровень практического взаимодействия снижался. Новый лидер республики указал на существование ряда негативных моментов, свидетельствующих о данной тенденции, однако не стал конкретизировать проблемные аспекты.

Среди приоритетных сфер для развития двусторонних отношений глава республики выделил энергетику, медицину и образование. По словам Гунбы, абхазская сторона намерена максимально использовать имеющиеся соглашения для сохранения государственной собственности и укрепления суверенитета республики.

Команда нового президента уже определила несколько стратегических направлений, которым будет уделено особое внимание в контексте российско-абхазских отношений. Гунба оценил готовность российских коллег к сотрудничеству как позитивный сигнал и выразил уверенность, что совместная работа пойдет на благо народа Абхазии и укрепления государственности.

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