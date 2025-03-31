Грузинская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Тбилиси

На улицы грузинской столицы вышли несколько тысяч человек, которые протестуют против действий правительства. Об этом сообщило РИА Новости.

Акция протеста, которую устроили оппозиционеры, проходит в самом центре Тбилиси, на площади перед парламентом. Перед собравшимися выступила бывший президент страны Саломе Зурабишвили, которая призвала не поддерживать нелегитимные, по ее мнению, власти.

«Публично заявляю перед вами о важности создании платформы сопротивления с участием проевропейского политического спектра. Главный принцип этой платформы заключается в том, что она была открыта для всех проевропейских партий и групп», — указала она.

По ее утверждению, целями платформы должны стать две вещи: освобождение узников совести и проведение новых честных выборов. В акции протеста приняли участие несколько тысяч человек.

Ранее сообщалось, что власти Грузии опровергли приезд в Москву на 9 мая президента Михаил Кавелашвили. По утверждению правительственной пресс-службы, у грузинского лидера нет в планах праздновать День Победы в России.