Грузинский МИД вызвал британского посла после введения санкций против ряда чиновников

Министерство иностранных дел Грузии вызвало к себе посла Великобритании Гарет Уорд. Этот демарш был совершен после введения Лондоном санкций в отношении ряда высокопоставленных грузинских лиц. О вызове сообщил Первый канал Грузии.

Ранее стало известно, что Великобритания приняла решение о введении санкций в отношении некоторых людей из правительственных кругов Грузии. Среди тех, к кому применили ограничения — Вахтанг Гомелаури, глава грузинского Министерства внутренних дел.

«В министерстве иностранных дел Грузии проходит встреча с послом Великобритании в Грузии Гаретом Уордом», — указал телеканал.

По мнению британцев, грузинские правоохранители несут ответственность за нарушение прав человека в стране. Они способствовали разгону акций протеста, которые проходили в Грузии после выборов в парламент.

Ранее сообщалось, что новым президентом Грузии стал известный спортсмен Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом при голосовании. До этого Кавелашвили завоевал титул чемпиона России по футболу в составе своей команды «Спартак-Алания».