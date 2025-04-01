Грузинский парламент принял «американский» закон об иностранных агентах

Грузинский парламент завершил процедуру принятия закона об иностранных агентах, утвердив его в третьем, финальном чтении. Данный закон представляет собой практически идентичную версию американского акта FARA (Foreign Agents Registration Act). Заседание транслировалось в онлайн-режиме на парламентском веб-сайте.

За принятие документа высказались 86 парламентариев, против голосов зафиксировано не было. Правящая партия «Грузинская мечта» в начале февраля анонсировала планы по внедрению аналога FARA.

По словам представителей партии, этот закон будет более эффективным инструментом по сравнению с прошлогодним законом «О прозрачности иностранного влияния» в борьбе с зарубежным финансированием организаций, преследующих цель дестабилизации обстановки в стране. Евросоюз раскритиковал этот закон, потребовав отменить его, и пригрозил приостановкой процесса присоединения к ЕС.

Грузинская версия закона, в отличие от американской, распространяется только на юридические лица и предусматривает лишь штрафные санкции за несоблюдение требований о ежегодной декларации доходов. В США за нарушение FARA предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы.

Авторы законопроекта утверждают, что принятие закона необходимо в связи с уклонением большинства финансируемых из-за границы НПО от регистрации.

Также отмечается, что администрация США подтверждает, что зарубежные средства часто направляются на дестабилизацию, в том числе и в Грузии.

Цель закона — ограничить воздействие внешних сил на государственные институты. Контроль за соблюдением возложен на Антикоррупционное бюро Грузии.

Ранее сообщалось, что грузинская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Тбилиси.