Грузинский парламент утвердил законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ и смену пола

Парламент Грузии окончательно утвердил законопроект против пропаганды ЛГБТ* на третьем чтении. За инициативу единогласно проголосовали 84 депутата, как сообщили в телеграм-канале «Sputnik Грузия».

В соответствии с новым законом, запрещены однополые браки, медицинские процедуры по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными лицами, пропаганда и популяризация ЛГБТ в учебных заведениях и СМИ, а также манифестации в поддержку ЛГБТ и тому подобное.

Закон вступит в силу после подписания президентом и официальной публикации на сайте «Законодательного вестника Грузии».

Оппозиционные партии проигнорировали голосование.

Ранее сообщалось, что ЕС объявил о фактической приостановке евроинтеграции Грузии.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ.