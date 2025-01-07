Французскому премьеру Макрону надо следить за ситуацией на Украине вместо распускания слухов о Грузии и России. Так считает грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Его слова привел ТАСС.

Эммануэль Макрон ранее заявил, что РФ вмешивается в выборы у своих соседей, например, в голосование на грузинской территории. В ответ Кобахидзе заявил, что не хочет комментировать явную ложь.

«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью ее уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой», — указал он.

Ранее поводу вмешательства в грузинские выборы высказался председатель парламента этой страны Шалва Папуашвили. Он сообщил, что считает иронией, когда в Берлине и Париже говорят о критике Маска как вмешательстве в дела других стран. Сами европейские государства активно стараются влиять на другие правительства, не считая это зазорным.