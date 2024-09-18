Грузинский премьер Кобахидзе пригрозил США пересмотром отношений после введения санкций

Введенные накануне санкции США в отношении ряда высокопоставленных чиновников Грузии спровоцировали желание Тбилиси пересмотреть дипотношения с Вашингтоном. На это прямо указал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

16 сентября американский Госдеп ввел ряд рестрикционных мер в отношении более чем 60 грузинских чиновников и представителей правоохранительных органов с формулировками за якобы нарушение прав человека.

В свете новых санкций Грузия не может продолжать поддерживать с США те дружеские отношения, что установились между странами последние несколько десятков лет, подчеркнул Кобахидзе, которого цитирует ТАСС.

«Было отмечено, что этим решением [введением санкций] американская сторона приблизилась к критической точке. В случае принятия еще одного подобного решения, возможно, повлечет существенный пересмотр позиции Грузии по грузино-американским отношениям», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.

Кобахидзе также подчеркнул, что такие ограничительные меры США в отношении грузинских чиновников не испугают правящие власти и не помогут оппозиции на выборах в парламент, что пройдут 26 октября.

Ранее мы писали, что глава правящей «Грузинской мечты» Иванишвили выступил с трибуны, спрятавшись за бронированное стекло.