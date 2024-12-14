Грузинский ЦИК признал выборы президента страны состоявшимися

Сегодня, в субботу, 14 декабря, в Грузии проходят выборы президента страны на следующий шестилетний срок. Как заявила на брифинге пресс-спикер грузинского Центризбиркома Натия Иоселиани, выборы главы государства признаны состоявшимися.

Напомним, впервые выборы президента проводятся при участии состоящей из 300 депутатов избирательной коллегии. Чтобы победить, потенциальному кандидату нужно набрать не менее две трети голосов выборщиков. Единственным кандидатом на пост президента страны является выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта» экс-футболист грузинской сборной Михаил Кавелашвили.

Оппозиционные партии ранее предупредили, что не станут принимать участие в голосовании, назвав его нелегитимным. А действующий грузинский президент Саломе Зурабишвили и вовсе заявила, что не намерена покидать свой пост.

Как отметила Иоселиани, к настоящему времени в выборах приняли участие более половины состоящей из 300 человек выборщиков.

«К половине двенадцатого (10:30 по Москве — Прим. ред.) в процессе голосования уже приняли участие 170 членов коллегии выборщиков», — сообщила Иоселиани.

Ранее уходящий президент страны Саломе Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы.