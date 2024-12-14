«Я на работу»: Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы

Уходящий грузинский президент Саломе Зурабишвили, которая ранее неоднократно заявляла, что не намерена покидать свой пост, утром в субботу, 14 декабря, демонстративно прошла пешим ходом перед зданием парламента в Тбилиси, где в настоящее время депутаты выбирают нового главу государства, сообщает телеканал «Рустави 2».

Телеканал разместил видео, на котором Зурабишвили в окружении сотрудников президентской охраны и множества представителей СМИ появилась на проспекте Руставели. На бегу политик, отвечая на вопросы журналистов о цели такого пешего вояжа, заявила, что всего лишь «идет на работу». После чего политик проследовала в президентский дворец Орбелиани.

Напомним, в Грузии 14 декабря пройдут первые выборы президента, которые будут проводиться при участии состоящей из 300 депутатов избирательной коллегии. Чтобы победить, потенциальному кандидату нужно набрать не менее две трети голосов выборщиков. Единственным кандидатом на пост президента страны является выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта» экс-футболист грузинской сборной Михаил Кавелашвили.

Оппозиционные партии ранее предупредили, что не станут принимать участие в голосовании, назвав его нелегитимным. А действующий грузинский президент Саломе Зурабишвили и вовсе заявила, что не намерена покидать свой пост.

Ранее сообщалось, что к парламенту в Тбилиси стянуты сотни полицейских, оппозиция пытается сорвать голосование.