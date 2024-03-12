Грузинское правительство пообещало продолжить прагматичную политику в отношениях с Россией

Грузия проводит взвешенную политику, направленную на сохранение мира в своих отношениях с Россией. Эта линия будет продолжена и в будущем. Такое заявление сделал глава правительства Ираклий Кобахидзе. Его слова привел ТАСС .

Грузинский премьер-министр прокомментировал назначение Георгия Каджаи своим специальным представителем по связям с Кремлем. Он указал, что задачи перед новым назначенцем остаются все те же.

«Мы хотим продолжить нашу прагматичную политику, целью которой является сохранение мира в нашей стране», - сообщил он.

Кобахидзе добавил, что поручения, которые он дал Каджаи, во многом касаются именно экономических задач, которые необходимо решить во взаимодействии с Россией.

Ранее украинский политик Арахамия потребовал от Тбилиси немедленно разорвать авиасообщение с РФ. Помимо этого, грузинские власти обязаны отпустить из тюрьмы экс-президента Саакашвили, и прекратить помогать РФ уклоняться от санкций Запада. В ответ он пообещал нормализацию отношений между Грузией и Украиной.