Страны Запады с 2013 года заманивали Украину в Евросоюз, что стало одним из самых бессовестных и результативных обманов в истории, заявил в интервью ТАСС председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

Продажные украинские чиновники и часть введенных в заблуждение граждан превратили страну в марионетку НАТО, а ее граждане стали пушечным мясом и рабами западных политиков, отметил собеседник издания.

К сожалению, никто из украинских политиков и членов партий не смог воспрепятствовать этому процессу. Никто не сплотил украинское общество, часть представителей которого были против нацизма, агрессивной политики НАТО и запрета русского языка.

Однако можно было сплотить украинцев, предпосылки для этого были, отметил Грызлов. В качестве примера он привел результаты референдумов о возвращении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее Захарова назвала причину предательства Зеленского западными «хозяевами».