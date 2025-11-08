Guardian: ЕС создаст центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны РФ

По информации британской газеты The Guardian, Евросоюз планирует создать специализированный Центр для борьбы с предполагаемой дезинформацией, распространяемой Россией, Китаем и другими странами. Об этом говорится в документе, на который ссылается издание.

В статье сообщается, что, согласно утечке документа, власти ЕС планируют создать Центр демократической устойчивости, который будет заниматься противодействием дезинформации, исходящей от России и других авторитарных государств.

Согласно информации из источника, документ планируется к публикации 12 ноября. Инициатива исходит от Урсулы фон дер Ляйен, занимающей пост главы Еврокомиссии.

По информации газеты, в еще не опубликованных материалах отмечается, что Европа воспринимает как главную угрозу «гибридные атаки России, нацеленные на усиление своего влияния в регионе». В списке потенциальных угроз также упоминается Китай, который, по данным дипломатической службы ЕС, распространяет контент, отвечающий политическим интересам Пекина на глобальном уровне.

Участие в планируемом Центре будет носить добровольный характер для стран-членов ЕС, а также для государств, стремящихся к вступлению в Союз. Великобритания также сможет присоединиться в качестве «партнера-единомышленника».

Ранее сообщалось, что НАТО спланировали переброску к границе России 800 тыс солдат.