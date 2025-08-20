Guardian назвала слова Зеленского, что вызвали напряжение у Трампа в Белом доме

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он считает прекращение конфликта своим приоритетом, вызвало недовольство у американского лидера Дональда Трампа во время их встречи в Белом доме. Об этом пишет британское издание Guardian.

18 августа состоялась встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. После этого в Белом доме прошли переговоры с лидерами европейских государств, среди которых были канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе переговоров обсуждалась ситуация на Украине и возможные способы ее мирного урегулирования.

«Самым напряженным стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта», — передает газета.

Выяснилось, что Трамп попытался прервать Зеленского, но тот не стал останавливаться и продолжил свою мысль. Затем Зеленский быстро закончил свою речь.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии подтвердили готовность выступить организатором возможных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Официальная позиция была озвучена пресс-секретарем Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт.