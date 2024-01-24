Губернатор Гладков сообщил, что все пассажиры рухнувшего самолета в Белгородской области, погибли

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все военные, в том числе украинские военнопленные, находящиеся на борту рухнувшего в регионе самолета Ил-76, погибли. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

В среду, 24 января, Министерство обороны России сообщило, что в Белгородской области потерпел крушение военный самолет. По данным оборонного ведомства, на борту находились 74 человека. Среди них — 65 человек являлись украинскими военными, которые подлежали обмену, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.

Комментируя этот инцидент, глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что военный самолет был сбит ВСУ. Кроме того, сообщил депутат Государственной думы РФ, украинских военных планировалось обменять на российских по схеме «192 на 192».

Кроме того, как утверждает Картаполов, за самолетом следовал другой борт Ил-76, на котором также находились украинские военнопленные (80 человек). По информации депутата, воздушное судно развернули перед крушением первого самолета.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин после инцидента поручил депутатам подготовить обращение к США и Германии.

Инцидент с Ил-76 также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос журналистов о том, в курсе ли случившегося Владимир Путин, Песков ответил, что Кремль проведет проверку по факту инцидента.