Песков заявил, что Кремль разберется с крушением военного самолета в Белгородской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Он заявил, что эта новость является свежей, поэтому с ней придется еще разобраться. Его слова приводит РБК.

24 января Министерство обороны РФ сообщило, что в Белгородской области потерпел крушение военный самолет. На борту находились украинские пленные, которых везли в Россию для обмена.

«Достаточно свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться», — сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, известно ли об этом инциденте президенту РФ Владимиру Путину.

Минобороны сообщило, что всего в разбившемся самолете находилось 74 человека, 65 из которых — украинские военнопленные, шесть — членов экипажа и трое сопровождающих.

Незадолго до появления этой информации губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Корочанском районе произошел инцидент. Он отметил, что в срочном порядке направляется на место происшествия. Также, по словам Гладкова, там уже работают следователи и спасатели.

Ил-76 представляет собой советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, который был разработан в опытно-конструкторским бюро (ОКБ) им. С.В. Ильюшина по проекту и под руководством Г. В. Новожилова. Воздушное судно стало первым в истории СССР военно-транспортный самолетом с турбореактивными двигателями. С 2010 года Ил-76 производится в России на заводе «Авиастар-СП».

Ранее мы сообщали, что в Афганистане потерпел крушение чартерный самолет Falcon 10, на борту которого находились граждане России. В результате трагедии погибли два человека — муж и жена.