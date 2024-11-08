Губернатор Калифорнии заявил о готовности штата противостоять «незаконным действиям» Трампа

Калифорния будет противостоять «незаконным действиям» администрации президента Дональда Трампа. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор штат Гэвин Ньюс.

С целью защиты прав жителей штата он призвал законодателей созвать специальную сессию в конце 2024 года, передает CNN.

Ньюс подчеркнул, что Калифорния проводит прогрессивную политику в области изменения климата, репродуктивных вопросов и иммиграции и будет отстаивать гражданские права, свободу принятия решений.

Губернатор Калифорнии опасается, что новая администрация будет пытаться ввести ограничения в этих сферах.

В рамках сессии планируется обсудить вопросы финансирования юридической поддержки для противодействия возможным инициативам Трампа, сообщает New York Times со ссылкой на офис губернатора.

Ранее политолог Кошкин пояснил, стоит ли ожидать новую оттепель после победы Трампа на президентских выборах.