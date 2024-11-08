Политолог Кошкин пояснил, стоит ли ожидать новую оттепель после победы Трампа на президентских выборах

Победа Дональда Трампа на выборах в Штатах поднимает множество вопросов о будущем российско-американских отношений. Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что изменится для России и действительно ли Трамп выполнит свои предвыборные обещания или они окажутся очередным популизмом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, каждый из четырех лет правления у Трампа станет насыщенным, и он не сможет себе позволить спокойного управления. Так, через два года ему вновь придется бороться за переизбрание, поэтому ближайшие четыре года будут активными.

Эксперт добавил, что вся риторика Трампа на выборах была построена на противопоставлении политике Джо Байдена. Кроме того, экономические идеи занимают важное место в программе Трампа, поэтому не исключены реформы и поиск оптимальных решений для укрепления американской экономики.

По его мнению, на уступки Москве вновь избранный американский лидер пойдет маловероятно. Ему придется выстраивать отношения с позиции глобального доминирования США, поэтому в этом случае России отводится роль «деструктивной силы». Вашингтону выгодно ослаблять Россию, манипулировать ею, заставлять ее действовать в интересах США. Следовательно, перспективы отношений Москвы и Вашингтона при Трампе выглядят напряженными, а не добрососедскими, и Россию ждет более жесткая политика со стороны США.

Ранее военный эксперт Никулин заявил, что Киев для Трампа не будет приоритетным геополитическим полем.