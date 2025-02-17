«Ведомости»: Куйвашев покинет пост главы Свердловской области спустя почти 13 лет

В администрации президента (АП) начались разговоры о вероятной отставке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом «Ведомостям» сообщили четыре источника, знакомых с ситуацией в АП.

Один из них предполагает, что он может оставить свой пост весной или осенью 2025 года. В настоящее время ведется процесс подбора кандидатов, уточняет источник. Тема отставки Куйвашева обсуждается достаточно долго, но многое зависит от скорости выбора и согласования его сменщика, добавляет другой источник издания.

По его словам, кандидат должен быть принят региональной элитой. Уход губернатора рассматривается как «уже решенное дело» и, вероятнее всего, произойдет в ближайшие месяцы, говорит еще один собеседник.

Возможно, Куйвашев перейдет на работу на федеральный уровень, отмечает другой источник, однако конкретную должность не называет.

Куйвашев, которому 53 года, руководит Свердловской областью чуть больше 12 лет с 2012 года. Его карьера началась в 2005 году с поста главы администрации Тобольска, далее он был мэром Тюмени и занимал другие значимые должности.

Ранее сообщалось, что Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области Никитина.