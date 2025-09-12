Губернатор Псковской области перевел оповещения об атаках БПЛА из Telegram в MAX

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение перенести оповещения о воздушных атаках и приближении дронов из Telegram в отечественный государственный мессенджер MAX.

Ранее о полном переходе в MAX сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона также удалил свой канал в Telegram.

Эксперты отмечают, что переход на российские платформы позволяет обеспечить полный контроль над передачей критически важной информации, соблюдение требований регуляторов к хранению данных, минимизацию рисков несанкционированного доступа к оперативной информации, а также поддержку отечественных IT-разработок

Мессенджер Max, разработанный при поддержке государства, предоставляет необходимый уровень защиты и соответствует требованиям к обработке информации ограниченного доступа.

