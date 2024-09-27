Освобождение находящегося последние два года в украинской оккупации Херсона станет самой настоящей предтечей освобождения сначала Николаева, а затем и русского города Одессы, заявил в беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона напомнил, что русской армии не впервой очищать Херсон от вражеских полчищ. Так было не раз, так будет и в новейшей истории города российской воинской славы, подчеркнул Сальдо.

«Сначала, естественно, мы должны освободить Херсон. Он первый на пути (к Одессе). В гражданскую войну начала прошлого столетия это происходило. Вот 100 лет прошло — снова. В Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше — Николаев и Одесса. Видимо этот путь сейчас, путь Суворова, мы пройдем снова… Херсон перед нами — прорвемся штыками!», — сказал глава Херсонской области.

Напомним, освобожденный в первые дни СВО в феврале 2022 года, был вынужденно оставлен ВС РФ осенью, чтобы не допустить перегиба фронта на данном направлении. После этого руководство страны не раз заявляло, что освобождение российского города — вопрос времени и приоритетная задача российской армии.

Ранее стало известно, что украинские националистические подразделения массово стекаются в Николаев на спешную ротацию взамен насильно мобилизованных простых украинцев.