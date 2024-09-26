Украинские националистические подразделения массово стекаются в Николаев на спешную ротацию взамен насильно мобилизованных простых украинцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

В качестве подтверждения сказанному Лебедев предоставил журналистам сделанные в Николаеве снимки, на которых видно множество новой военной техники ВСУ.

«В Николаев поступают новые машины для ВСУ, даже знаки своих подразделений и нацистские рисунки не успевают на них рисовать. Сопротивление считает, что это прибывают на ротацию натренированные за лето бандеровцы взамен простых мужиков, которых нахватали в маршрутках и очередях», — сказал собеседник агентства.

Как сообщают жители Николаева, были замечены проследовавшие в направлении соседнего Херсона, до которого всего километров 50, военные автомобили «Козак», на которые даже еще не успели «намалевать кресты».

Как добавил Лебедев, националистические подразделения ВСУ отправляются из Николаева после ротации в Полтавскую и Сумскую области.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн.