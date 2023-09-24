Губернатор Старовойт сообщил об одиннадцати прилетах со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ 11 раз обстреляли регион 24 сентября. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Со стороны Украины обстрелян Глушковский район. В деревне Елизаветовке насчитали 6 прилетов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. К счастью, обошлось без пострадавших. Также 5 прилетов зафиксировано в поселке Теткино», – написал Старовойт.

Он добавил, что жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.

Ранее глава региона сообщил, что украинские военные атаковали административное здание в Курске. По его информации, была повреждена крыша здания. Также Старовойт сообщил о работе в регионе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Также 24 сентября глава Курска Игорь Куцак сообщил, что мероприятия, посвященные празднованию дня города, не отменены. По его словам, сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность в городе. По его словам, задействовано 1000 человек и 150 единиц техники.

В Курской области введен бессрочный «желтый» уровень террористической опасности. Такой же действует в Белгородской и Брянкой областях, а также в Крыму. На такие меры власти регионов пошли из-за участившихся атак со стороны Украины.

ВСУ с начала специальной военной операции обстреливают приграничные территории России, используя артиллерию, минометы и БПЛА.

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, в результате чего было повреждено историческое здание флота. По предварительной информации, украинские военные использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Киеву передала Великобритания.