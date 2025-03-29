Губернатор Воробьев анонсировал запуск 85 новых проектов в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал запуск 85 новых проектов на территории региона. Он сообщил , что благодаря их реализации в Подмосковье появятся 8,9 тыс. рабочих мест.

Воробьев также напомнил о важном шаге для экономического развития Подмосковья, принятом в 2022 году. Речь идет о появлении 159 новых предприятий, которые были запущены в рамках программы по импортозамещению. Такие меры, по словам губернатора, позволили значительно снизить зависимость от зарубежных поставок.

«Мы реализуем проекты импортозамещения в разных областях — от фармы и легкой промышленности до пищевых производств и машиностроения. Всего в этой программе у нас заявлено 414 инвестиционных проектов, которые обеспечат создание 33,5 тыс. новых рабочих мест и 340 млрд руб. инвестиций», — рассказал Андрей Воробьев.

В частности, губернатор отметил успехи компании «Инфаприм» из Истры, которая в прошлом году увеличила свои мощности производства детского питания в три раза. По его словам, это позволит выпускать до 15 тыс. тонн заменителей грудного молока в год. Воробьев добавил, что в 2024 году компания планирует модернизировать производство энтерального питания.

Также глава региона рассказал о работе Технопарка «Импульс», который специализируются на производстве оборудования для дорожно-строительной техники. Воробьев отметил, что в 2024 году предприятие открыло новый цех. Это позволило создать 30 новых рабочих мест и увеличить выпуск уникального оборудования для работы с металлом.

Губернатор Подмосковья также отметил заслуги предприятие «Коттон Клаб», функционирующего в Балашихе. По словам Воробьева, компания активно расширяет свои линии по производству косметики и бытовой химии. Глава региона сообщил, что на заводе «Коттон Клаб» производится более 85 млн упаковок ватных палочек, 200 млн упаковок влажных салфеток и 200 млн подгузников ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новой областной больницы в Балашихе.