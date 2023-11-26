Губернатор Воробьев рассказал о последствиях атаки БПЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о последствиях атаки беспилотников. По его словам, в регионе выявили три случая повреждения.

Ранее Министерство обороны России сообщило об 11 сбитых минувшей ночью беспилотниках в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях. Утром ведомство сообщило о ликвидации еще 9 БПЛА.

«Сегодня ночью пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах», – написал Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что в результате атаки пострадавших нет. Он уточнил, что главы муниципалитетов, попавших под атаку, возглавят оперштабы, а также при необходимости окажут помощь.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ. Минобороны страны сообщает о сбитых системами противовоздушной обороной (ПВО) беспилотниках в разных регионах РФ.

В Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Республике Крым и Севастополе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности из-за участившихся атак со стороны украинских вооруженных формирований.

Ранее мы сообщали, что ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР, выпустив три ракеты из РСЗО. Информации о пострадавших и разрушениях нет.