Губернатор Запорожья Балицкий назвал условия, при которых РФ начнет переговоры с Украиной

Помимо полной капитуляции ВСУ, должен быть осуществлен полный отвод всех воинских формирований НАТО от российских границ, подчеркнул губернатор Запорожья. В противном случае, спецоперация ВС РФ на Украине не достигнет всех поставленных российским руководством целей, считает Балицкий.

«Я считаю, что хорошие переговоры - только полная капитуляция противника. Других переговоров не приемлю. Потому что если мы, еще раз говорю, сейчас не закончим это, то это заканчивать нашим детям. Все сегодня понимают, что сегодня это надо закончить. И закончить полной капитуляцией противника», - цитирует Балицкого РИА Новости.

Он подчеркнул, что только полное отведение всех войск НАТО на предел 1991 года может являться залогом того, что украинский конфликт больше не повторится.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.