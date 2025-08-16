Гуляй, Брюссель! : лидеров ЕС пригласили на встречу Трампа и Зеленского

Европейские руководители получили приглашение принять участие в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме, которые состоятся в понедельник. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на информацию от неназванных представителей администрации.

В субботу, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о состоявшемся разговоре с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран Европейского союза после саммита Россия — США. Также он анонсировал свой визит в США, который запланирован на 18 августа, с целью встречи с главой Белого дома.

«Трамп обсудит этот план (по урегулированию конфликта — прим. ред.) с... Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены присутствовать на встрече», — говорится в сообщении издания.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.